Vorfall in Sindelfingen

1 Der BMW-Fahrer schlug dem Radler ins Gesicht. (Symbolbild) Foto: imago images/vmd-images/Simon Adomat

Ein 60-Jähriger ist mit seinem Fahrrad in Sindelfingen unterwegs, als sich von hinten ein BMW mit hoher Geschwindigkeit nähert. Der Fahrer vollzieht eine Vollbremsung, steigt aus und schlägt den 60-Jährigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Sindelfingen - Ein noch unbekannter BMW-Fahrer hat am Mittwochabend in Sindelfingen (Kreis Böblingen) einen 60 Jahre alten Fahrradfahrer geschlagen und dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war der Unbekannte gegen 19.35 Uhr vermutlich in einem BMW der 6-er Serie mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Rutesheimer Straße in Richtung der Straße „Obere Vorstadt“ unterwegs. Der 60 Jahre alte Radler fuhr auf der Straße in dieselbe Richtung. Plötzlich bemerkte er, wie der BMW-Fahrer direkt hinter ihm eine Vollbremsung machte.

Radfahrer verliert kurzzeitig das Bewusstsein

Als der 60-Jährige den Unbekannten darauf ansprach, stieg dieser aus seinem Fahrzeug aus und schlug dem Radfahrer ins Gesicht. Dadurch stürzte der 60-Jährige nach hinten auf die Fahrbahn und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Ein 32 Jahre alter Passant leistete Erste Hilfe und alarmierte die Polizei. Nach dem BMW-Fahrer, der in der Zwischenzeit geflüchtet war, wurde erfolglos gefahndet.

Das Opfer beschreibt den mutmaßlichen Täter wie folgt: Etwa 35 Jahre alt, muskulös und kräftig. Er hat kurze Haare und trug eine Jeans und ein helles Oberteil. Am BMW befanden sich vermutlich Kennzeichen des Schweizer Kantons Zürich (ZH-). Der leicht verletzte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0703/697-0 um Zeugenhinweise.