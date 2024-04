1 Bei der Polizei gehören Maschinenpistolen zum Beruf. Weil ein 21-jähriges mutmaßliches Bandenmitglied auch eine nutzte, ist nun das Landgericht gefordert. Foto: dpa/Matthias Balk

Seit 2022 machen zwei gewaltbereite Gruppierungen immer wieder Schlagzeilen. Nach einer Auseinandersetzung in Schorndorf muss sich jetzt ein 21-Jähriger wegen versuchten Totschlags verantworten. Das ist nicht der einzige Anklagepunkt.











Die Sicherheitsvorkehrungen sind besonders streng: Wer in den Sitzungssaal will, wird nicht nur zweimal abgetastet, auch der Inhalt von Hosentaschen und Gürtel müssen im Vorraum abgegeben werden. Am Landgericht Stuttgart wird seit Freitag ein weiterer Mosaikstein in dem seit 2022 andauernden Streit rivalisierender Banden beleuchtet, bei dem immer wieder Schusswaffen zum Einsatz kommen.