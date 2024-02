25-Jähriger droht Prüfpersonal Schläge an

Vorfall in S-Bahn bei Feuerbach

Der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Ein 25 Jahre alter Mann wird in einer S-Bahn kontrolliert und kann keinen gültigen Fahrausweis vorzeigen. Die Situation eskaliert.











Ein 25 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Sonntagabend in einer S-Bahn ohne gültigen Fahrschein gefahren zu sein und bei der anschließenden Kontrolle in Feuerbach die Prüfer bedroht zu haben. Polizeibeamte nahmen den Verdächtigen vorläufig fest.