1 Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Auf der Nord-Süd-Straße begegnet eine Joggerin einem unbekannten Mann, der an seinem entblößten Glied herumspielt.











Ein Exhibitionist hat am Sonntagnachmittag in Renningen sein Unwesen getrieben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen den noch unbekannten Täter, der gegen 16.30 Uhr im Bereich der Gottfried-Bauer-Straße in Renningen gesehen worden ist. Eine 23-Jährige joggte zu diesem Zeitpunkt von Renningen in Richtung Malmsheim. Auf dem Fußgängerweg an der Nord-Süd-Straße, in die die Gottfried-Bauer-Straße mündet, begegnete sie dem Unbekannten. Der Mann hatte seinen erigierten Penis entblößt und spielte daran herum.