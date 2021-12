Vorfall in Regionalzug in Stuttgart

Stuttgart - Eine 17 Jahre alte Jugendliche soll am Mittwochabend eine 26-jährige Zugbegleiterin in einem Regionalzug in Stuttgart im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle beleidigt und attackiert haben.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die 17-Jährige gegen 19.30 Uhr mit dem Regionalzug von Karlsruhe in Richtung Stuttgart, als sie von der Zugbegleiterin im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle angesprochen wurde. Im Zuge dieser Kontrolle entdeckte die Zugbegleiterin etwaige Unstimmigkeiten mit dem Fahrschein, sodass es zu einem Streit zwischen den beiden kam, der schnell eskalierte. Dabei soll die 17-Jährige die Zugbegleiterin offenbar beleidigt und ihr anschließend in das Gesicht geschlagen sowie in den Unterleib getreten haben.

Die 26-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt, benötigte allerdings keine medizinische Hilfe. Als der Zug im Stuttgarter Hauptbahnhof anhielt, flüchtete die junge Frau. Da sie der Zugbegleiterin im Rahmen der Kontrolle einen Ausweis vorgezeigt hatte, konnten die Beamten die Identität der Verdächtigen ermitteln. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung ermittelt.