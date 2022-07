1 In Ostfildern sind Polizisten bedroht und angegangen worden. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

In Ostfildern (Kreis Esslingen) hat ein 29-Jähriger am Dienstagabend offenbar mehrere Polizeibeamte unter anderem mit einem Beil bedroht und mit Pfefferspray angegriffen.















Wie ein Sprecher mitteilte, wurden die Beamten gegen 17.30 Uhr in die Kepplerstraße im Ortsteil Ruit gerufen, weil dort ein 29-Jähriger und sein 35-jähriger Bekannter aneinander geraten waren. Dabei soll auch mit einem Messer gedroht worden sein. Als die Streifenwagen ankamen, war der 29-Jährige bereits davongegangen, konnte aber von den Beamten nach kurzer Suche in der Nähe gefunden werden. Als der Mann die Polizisten als solche erkannte, reagierte er den Angaben zufolge sofort aggressiv und drohte mit einem Küchenmesser und einem Beil. Als die Beamten daraufhin versuchten, dem Mann in Gewahrsam zu nehmen, kam es zu einem Gerangel, bei dem der Mann die Polizisten mit Pfefferspray verletzt haben soll. Dadurch erlitten die Beamten leichte Atemwegsreizungen, die von einem Arzt behandelt werden mussten. Der 29-Jährige musste die Nacht in Gewahrsam verbringen und sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen.