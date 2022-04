Unbekannter will Mädchen in Auto locken – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Oliver Berg

Eine Zehnjährige ist am Montag in Möhringen unterwegs, als sie an einer Ampel vom Beifahrer aus einem Auto angesprochen wird. Der Unbekannte will das Mädchen mit Geld in den Wagen locken. Das Kind reagiert richtig.















Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagnachmittag an der Einmündung der Heine- in die Laustraße in Stuttgart-Möhringen ein zehn Jahre altes Mädchen in verdächtiger Weise angesprochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, befand sich das Mädchen gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg, als es an einer Fußgängerampel anhalten musste, um die Heinestraße in Richtung Laustraße zu überqueren. Während das Mädchen wartete, fuhr ein dunkelgraues Fahrzeug, ähnlich eines SUVs, von Degerloch kommend an die Ampel heran.

Mädchen ignoriert Verdächtigen

Der Beifahrer hatte das Fenster geöffnet und sprach das Mädchen an. Er fragte die Zehnjährige, ob sie einsteigen möchte, bot dafür Geld an und hielt dem Kind einen entsprechenden Geldschein entgegen. Das Mädchen reagierte richtig: Es ignorierte den Mann, fuhr nach Hause und vertraute sich seinen Eltern an, welche die Polizei alarmierten.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Der Mann soll braune Hautfarbe, schwarze Haare sowie einen schwarzen Bart haben. Er trug einen weißen Pullover mit schwarzer Aufschrift. Zum Fahrer oder der Fahrerin sind keine Informationen bekannt.

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 zu melden.