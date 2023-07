Vorfall in Leonberg

1 Noch vor wenigen Wochen feierte die Feuerwehr Leonberg das 150-jährige Bestehen der Abteilung Warmbronn. Jetzt stehen fünf Männer in Verdacht, Naziparolen skandiert zu haben. Foto: Jürgen Bach/

Fünf offensichtlich Betrunkene sind nachts im Einsatzwagen unterwegs und nutzen den Lautsprecher offenbar für rechtsradikale Sprüche.









Schock in der Leonberger Feuerwehr: Fünf der eigenen Kameraden stehen im Verdacht, rechtsradikale Nazi-Parolen verbreitet zu haben. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag. Gegen 0.45 Uhr wurden Anwohner im Leonberger Stadtteil Eltingen aus dem Schlaf gerissen. In der Oberen Torstraße war ein mit fünf Mann besetzter Feuerwehrwagen unterwegs. Über dessen Lautsprecher grölten die Insassen Sprüche mit nationalsozialistischem Inhalt.