Eine Mutter hat am Dienstag einen Einsatz der Polizei in Leinfelden-Echterdingen ausgelöst. Zuvor hatte der Wind die Tür ihrer Wohnung zugeschlagen, wo ihr Baby eingesperrt zurückblieb. Die Polizei verschaffte sich daraufhin Zutritt.











Am Dienstag hat sich eine Mutter in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hilfesuchend an die Polizei gewendet. Wie die Polizei mitteilte, hatte sie zuvor kurz ihre Wohnung verlassen, als der Wind die Wohnungstür zuschlug. In der Wohnung blieb ihr schlafendes Baby zurück.