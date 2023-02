Vorfall in Lauffen am Neckar

1 Der 18-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 18-Jähriger sitzt in Lauffen am Neckar auf einer Bank, als sich ihm ein Hund nähert. Plötzlich beißt das Tier dem Mann ins Gesicht, der Halter entfernt sich danach samt Hund. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein Hund hat einen 18-Jährigen in Lauffen am Neckar ins Gesicht gebissen und der Hundehalter fuhr - ohne dem Verletzen zu helfen - mitsamt dem Tier davon. Der 18-Jährige soll vor Schmerzen geschrien haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Darum sei es wahrscheinlich, dass der Besitzer den Vorfall am Sonntag im Kreis Heilbronn bemerkt habe, erklärt die Polizei. Dennoch ließ er den Verletzten zurück. Dieser kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Der Hundehalter hatte sein Auto auf einem Parkplatz abgestellt und das Tier laufen lassen. Dieses war zu dem 18-Jährigen gelaufen, der auf einer Bank auf dem Kiesplatz zwischen einer Wiese und einem Spielplatz saß. Zunächst ließ sich der Hund wohl streicheln, bis er plötzlich zubiss. Der Besitzer lud seinen Hund daraufhin wieder in das Auto und fuhr davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 20 bis 35 Jahre alt und 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß mit schlanker Figur. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Kapuzenjacke, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Bei dem Hund soll es sich um ein schwarzes Tier ähnlich eines Labradors handeln. Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls mehrere Personen auf dem Kiesplatz aufhielten, sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Hund oder dem Hundehalter machen können. Hinweise erbitten die Beamten unter der Telefonnummer 07133 2090.