1 Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 23-jähriger Jogger ist am Donnerstag in Korntal-Münchingen von einem Hund gebissen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Aussagen war der junge Mann zwischen 22 und 22.30 Uhr auf einem Feldweg bei Korntal unterwegs, der von der Solitudeallee in Richtung Stuttgart-Neuwirtshaus führt. Ein bislang unbekannter Mann kam ihm mit einem Hund entgegen. Als der Jogger an den beiden vorbeilaufen wollte, soll ihm der Hund bellend entgegengelaufen sein und ihm ins Bein gebissen haben. Da der junge Mann Angst vor dem Hund hatte, nahm er keinen Kontakt zu dem Begleiter auf, sondern lief trotz leichter Verletzungen weiter.