Vorfall in Köln

In einem Kölner Schwimmbad sollen mehrere junge Männer eine 13-Jährige sexuell missbraucht haben. Die Polizei hat nach dem Vorfall weitere Zeugen vernommen.











Nach dem mutmaßlichen sexuellen Missbrauch eines Mädchens in einem Kölner Schwimmbad haben sich weitere Zeugen bei der Polizei gemeldet. „Die Vernehmungen laufen“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Zudem werteten die Ermittler Aufnahmen aus Videoüberwachungskameras aus. Acht Jugendliche und junge Männer sollen die 13-Jährige am Sonntag bedrängt und belästigt haben. „Wir gehen nach wie vor von einem Sexualdelikt aus“, sagte der Sprecher.