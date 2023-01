Vorfall in Kirchheim/Teck

5 Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Nabern sprengten die Unbekannten einen Geldautomaten. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor /7aktuell.de | Enrique Kaczor

Im Landkreis Esslingen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten auf einem Supermarkt-Parkplatz gesprengt – ihnen gelingt die Flucht.















Link kopiert

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Nabern (Kirchheim unter Teck – Landkreis Esslingen) einen frei stehenden Geldautomaten auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Neuen Straße gesprengt. Nach ersten Informationen der Polizei schlugen die Täter gegen 4.30 Uhr zu.

Mit einem Hubschrauber und zahlreichen Streifenwagen machte sich die Polizei anschließend auf die Suche nach den Kriminellen – ohne Erfolg. Den Unbekannten gelang die Flucht. Verletzt wurde bei der Sprengung offenbar niemand. Wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern – die Kriminalpolizei ist vor Ort.