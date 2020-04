1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Jens Wolf

Ein Unbekannter schießt in Karlsruhe mit einem Luftgewehr auf eine Taube und verletzt diese. Das Tier fällt in den Spielbereich einer Kita. Die Polizei sucht Zeugen.

Karlsruhe - Ein bislang Unbekannter hat am Dienstagmorgen in Karlsruhe mit einem Luftgewehr eine Taube angeschossen. Das am Flügel verletzte Tier fiel in einen Kita-Spielplatz. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, schoss der Unbekannte gegen 11 Uhr mit dem Luftgewehr, das mit Diabolo-Geschossen bestückt war, auf die Taube. Getroffen von dem Projektil fiel die Taube zu Boden und landete im Spielbereich der Kindertagesstätte Am Rüppurrer Schloß. Ein Kind sowie eine Erzieherin fanden das verletzte Tier.

Nachdem die Taubenhilfe Karlsruhe verständigt worden war, wurde das verletzte Tier in eine Tierarztpraxis gebracht. Ein Arzt stellte schließlich einen Durchschuss des rechten Flügels und eine Verletzung der Brust mit im Oberkörper steckendem Diabolo-Projektil fest. Der Polizeiposten Rüppurr ist auf der Suche nach dem Schützen oder nach Zeugen, die Angaben über den Vorfall machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 21/89 04 08 zu melden.