Vorfall in Istanbul

1 Der Vorfall ereignete sich in Istanbul. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher hat in Istanbul ein zwei Jahre altes Mädchen aufgefangen, nachdem dieses aus einem Fenster gestürzt war. Das Video des Vorfalls geht momentan viral.

Istanbul - Ein 17-Jähriger hat in Istanbul ein kleines Mädchen nach einem Sturz aus dem Fenster aufgefangen und ihm damit offensichtlich das Leben gerettet. Auf Bildern einer Überwachungskamera, die die Zeitung „Cumhuriyet“ am Mittwoch veröffentlichte, ist zu sehen, wie der Algerier Feuzi Z. die Zweijährige auffängt, kurz bevor sie auf den Boden aufschlägt. Der Vorfall ereignete sich demnach schon am vergangenen Donnerstag im Stadtteil Fatih, wurde aber erst jetzt bekannt.

„Cumhuriyet“ berichtete, das syrische Mädchen mit Namen Doha habe am offenen Fenster im zweiten Stock gespielt, als der Jugendliche sie bemerkte. Auf dem Video ist zu sehen, wie Feuzi Z. mehrmals nach oben schaut und versucht, Passanten auf das Kind aufmerksam zu machen. Schließlich stellt er sich selbst unter das Fenster. Nach Angaben von „Cumhuriyet“ sagte er: „In dem Moment, als das Kind runterfiel, habe ich es aufgefangen. Dem Herrn sei Dank, ich habe das Nötige getan.“