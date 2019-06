VfB Stuttgart Von Adidas bis Jako – so haben sich die VfB-Trikots verändert

Der VfB Stuttgart setzt in der kommenden Saison auf den neuen Ausrüster Jako. Am Donnerstag wird der Sportdress vorgestellt. Wir zeigen, wie stark sich das VfB-Trikot in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat.