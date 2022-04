1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Unbekannter soll am Montagabend in Filderstadt (Kreis Esslingen) eine 15-Jährige in einem Bus belästigt und bedrängt haben. Er war mit zwei weiteren Personen unterwegs.















Im Bus der Linie 815 soll am Montagabend eine Jugendliche von einem Unbekannten sexuell belästigt worden sein. Gegen 20.50 Uhr stieg die 15-Jährige laut Polizeiangaben am S-Bahnhof Bernhausen in den Bus, worauf sich der Mann offenbar neben sie setzte. Er war zusammen mit zwei Begleitern ebenfalls an der Haltestelle in Bernhausen eingestiegen. Alle drei Personen waren offenbar alkoholisiert. Der Unbekannte soll die Jugendliche belästigt und bedrängt haben.

Das Trio verließ den Bus schließlich an der Haltestelle „Am Lindle“ in Bonlanden. Der Täter wird als dunkelhäutig, 25 bis 30 Jahre alt, zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben, er trägt eine Glatze mit wenigen, kurzen dunklen Haaren. Er soll laut Polizeiangabe gebrochenes Deutsch gesprochen haben und war dunkel gekleidet.

Zeugen, die die Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.