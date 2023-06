1 Der Mann wollte vor der Polizei flüchten – und stürzte in den Tod. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein Mann soll in Dresden eine Frau bedroht haben. Als die Polizei eintraf, versuchte er über einen Balkon zu flüchten – mit tödlichem Ausgang.









Ein Mann ist am Freitag in Dresden offensichtlich bei der Flucht vor der Polizei von einem Hochhaus in den Tod gestürzt. Zuvor soll er in dem Wohnhaus im Stadtteil Zschertnitz eine Frau bedroht haben, wie die Polizeidirektion Dresden auf Anfrage informierte.