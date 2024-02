1 Die Polizei hat den Geiselnehmer erschossen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO

Mit Messer und Axt bewaffnet bringt ein Mann Zugpassagiere in der Schweiz in seine Gewalt. Fast vier Stunden müssen sie ausharren, ehe die Polizei die Waggons stürmt.











15 Menschen sind in der Schweiz in einem Zug stundenlang von einem Geiselnehmer mit Messer und Axt bedroht worden. Die Polizei konnte alle unverletzt befreien. Der Geiselnehmer wurde erschossen, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag in Yverdon-les-Bains im Kanton Waadt in der Westschweiz berichtete.