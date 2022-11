1 In Eglosheim fliegen nach einem Fußballspiel die Fäuste. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Nach einem Fußballspiel kommt es zu Tumulten, die von Anhängern des unterlegenen Teams ausgehen. Nun hat das Sportgericht ein Urteil gefällt: Es verhängt eine Geldstrafe und ordnet ein Geisterspiel an.















Der Fußballverein Dersim Sport Ludwigsburg muss aufgrund des Fehlverhaltens seiner Zuschauer eine Geldstrafe im dreistelligen Bereich an den Verband bezahlen. So lautet das Urteil des Sportgerichts des Fußballbezirks Enz/Murr, das am vergangenen Wochenende getagt hat.

Was war passiert: Am 6. November war es nach dem Fußballspiel in der Kreisliga B zwischen dem SKV Eglosheim und Dersim Sport Ludwigsburg zu einer Schlägerei, gefolgt von einem massiven Polizeieinsatz, gekommen. Verantwortlich dafür waren Anhänger der Gäste, die die Partie mit 1:2 verloren hatten. So sah es schließlich auch das Sportgericht, das außerdem anordnete: Die Partie der beiden Teams in der Rückrunde muss unter Zuschauerausschluss abgehalten werden.

Das Ergebnis der Begegnung vom 6. November bleibt indes von dem Vorfall unangetastet, da es erst nach Abpfiff zu den Tumulten gekommen war.