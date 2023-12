Vorfall in Böblingen: Falsch geparkte Autos fotografiert – Streit eskaliert

1 Die drei Männer wurden alle leicht verletzt. Foto: /IMAGO/Maximilian Koch

Weil ein Mann in Böblingen zwei falsch geparkte Autos fotografiert hat, entstand ein Streit zwischen ihm und den beiden Fahrern. Der eskalierte kurz darauf, alle drei wurden leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Zwischen drei Männern ist am Dienstagabend in der Schafgasse in Böblingen (Kreis Böblingen) ein Streit eskaliert. Wie die Polizei berichtet, fotografierte ein 40-Jähriger gegen 20 Uhr zwei falsch geparkte Fahrzeuge, woraufhin eine Auseinandersetzung zwischen ihm und den beiden Fahrern der Autos ausbrach. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll der 40-Jährige dabei ein Pfefferspray gezogen und in Richtung des 43-Jährigen und dessen 18-jährigem Sohn gesprüht haben. Zunächst soll er dabei allerdings keine der Personen getroffen haben.