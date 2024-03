Streit an Tankstelle eskaliert - Männer kämpfen mit Gartengeräten

Vorfall in Binzen

Auf einem Tankstellenparkplatz kommt es zum Streit zwischen zwei Männern. Neben Gartengeräten ist auch ein Hund am Kampf der beiden beteiligt.











Bei einem Streit an einer Tankstelle an einer Bundesstraße bei Binzen (Kreis Lörrach) haben sich zwei Männer mit Gartengeräten bekämpft. Mit einem Rechen und einer Teleskopstange verletzten sie sich gegenseitig und trugen dadurch beide Prellungen davon, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.