Foto: imago images/Kirchner-Media/Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Ein 62-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitagnachmittag in Bad Cannstatt unterwegs und gefährdet offenbar den Verkehr. Dabei zeigt er mehreren Autofahrern den Mittelfinger. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 62 Jahre alter Radfahrer soll am Freitagnachmittag mehreren Autofahrern den Mittelfinger gezeigt haben. Zuvor sei er bei Rotlicht über eine Ampel gefahren und habe dabei einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer zu einer Vollbremsung gezwungen.

Wie die Polizei meldet, sei der 62-Jährige gegen 14.45 Uhr mit seinem Fahrrad aus der Haldenstraße gekommen und habe die Pragstraße offenbar bei Rotlicht in Richtung Wilhelma überquert. Im Kreuzungsbereich habe deshalb ein bislang unbekannter Fahrer eines hellen Kleinwagens, der in Richtung Neckartalstraße unterwegs war, stark abbremsen müssen, um eine Kollision zu verhindern. Dennoch soll sich der Radfahrer echauffiert und dem Autofahrer den Mittelfinger gezeigt haben. Die Geste soll er gegenüber anderen Autofahrern wiederholt haben, während er die Pragstraße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Pragsattel weiterfuhr.

Lesen Sie auch

Die Verkehrspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nun unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 nach Zeugen.