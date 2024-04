Zwei Männer sollen am Montag am Bahnhof Bad Cannstatt Reisende belästigt haben. Als wenig später alarmierte Polizisten sie kontrollieren wollen, rasten die beiden 26-Jährigen aus. Es benötigt mehrere Streifen, um die beiden Tatverdächtigen zu beruhigen.

Am frühen Montagabend sollen zwei junge Männer am Bahnhof Bad Cannstatt randaliert und anschließend alarmierte Bundespolizisten attackiert haben. Die beiden 26-Jährigen stehen im Verdacht, gegen 17.45 Uhr zunächst Reisende belästigt zu haben. Offenbar hatten sie Drogen konsumiert und sollen diese auch anderen Personen angeboten haben.

Eine von Zeugen alarmierte Streife der Bundespolizei konnte die Männer kurze Zeit später in einer S-Bahn der Linie S 3 antreffen und aus dem Zug bringen, ehe dieser seine Fahrt fortsetzte. Auf dem Bahnsteig versuchte einer der Tatverdächtigen zu fliehen, konnte aber von einer Beamtin eingeholt werden. Anschließend wurden ihm Handschellen angelegt. Ebenso dem zweiten Beschuldigten, der sich aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und Reisenden verhalten haben soll. Laut Bundespolizei soll er die Beamten massiv verbal beleidigt haben.

Lesen Sie auch

Beide Männer sind polizeibekannt

Erst mithilfe weiterer Streifen konnten die Männer unter Kontrolle gebracht werden. Einer der Polizisten soll dabei getreten worden sein. Bei dem Vorfall wurden sowohl die bereits polizeibekannten 26-Jährigen als auch am Einsatz beteiligte Beamtinnen und Beamte verletzt, eine medizinische Behandlung war laut Bundespolizei jedoch in keinem Fall erforderlich. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freiem Fuß belassen. Welche Drogen die Männer konsumiert hatten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Laut Bundespolizei hatten sie auch Alkohol getrunken, allerdings in Grenzen. Sie hatten 0,16 beziehungsweise 0,4 Promille.

Zeugen und mögliche geschädigte Reisende, welche durch die Täter beleidigt und bedroht wurden, werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer 0711 / 87035 0 zu melden.