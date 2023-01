Vorfall in Backnang

1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: Phillip Weingand, STZN/geschichtenfotograf.de

Am Montag wurden offenbar Fußgänger durch einen unbekannten Autofahrer gefährdet. Er soll seinen Tesla erst abgebremst haben – und dann mit Absicht auf den Zebrastreifen zugefahren sein.















Nach einem Vorfall im Straßenverkehr in Backnang bittet die Polizei um Hinweise. Zwei Fußgänger wollten am Montag gegen 18.50 Uhr die Stuttgarter Straße am Fußgängerüberweg beim Gebäude 88 überqueren. Laut der Polizei bremste ein Tesla-Fahrer seinen Wagen hinter dem Zebrastreifen ab. Als die beiden und noch ein weiterer Fußgänger über die Straße liefen, soll der Unbekannte plötzlich zurückgefahren sein. Die drei Fußgänger hätten sich durch einen Sprung zur Seite aus dem Gefahrenbereich retten müssen. Nach dem Vorfall sei der Tesla-Fahrer weitergefahren.

Der Beschreibung nach war der Autofahrer etwa 30 bis 35 Jahre alt. Er soll einen Vollbart getragen haben. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen. Ein geschädigter Fußgänger, der nach dem Vorfall weitergelaufen ist, sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 91/90 90 mit der Polizei in Backnang in Verbindung zu setzen.