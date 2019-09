Vorfall in Affalterbach

Polizisten wollen auf einer Landesstraße in Affalterbach einen Fußgänger kontrollieren, als ein Autofahrer auf die Beamten zugefahren kommt. Anstatt zu bremsen, beschleunigt der Mann und fährt auf einen Polizisten zu.

Affalterbach - Ein betrunkener Fußgänger sowie ein betrunkener und aggressiver Autofahrer haben in der Nacht zum Sonntag die Polizei in Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) in Atem gehalten.

Wie die Polizei mitteilt, war es zwischen einem Taxifahrer und seinem Fahrgast gegen 3.50 Uhr zu einem Streit gekommen. Der Taxifahrer meldete dies daraufhin der Polizei und teilte mit, dass der Fahrgast nach dem Streit das Taxi verlassen habe und dieser offenbar betrunken zu Fuß auf der Landesstraße 1127 unterwegs sei.

Hinzugezogene Polizeibeamte trafen den Mann schließlich zwischen Affalterbach und Winnenden an. Im Zuge der darauffolgenden Personenkontrolle, die durch zwei Streifenfahrzeuge auf der Landesstraße mit eingeschaltetem Blaulicht abgesichert wurde, näherte sich aus Richtung Winnenden ein Opel.

Führerschein wurde einbehalten

Der Fahrer des Opel schien nicht langsamer zu werden und so versuchte ein Polizeibeamter mit einer Taschenlampe dem Fahrer zu signalisieren, seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Auf dieses Zeichen hin soll der Fahrer Lichthupe gegeben und beschleunigt haben. Der Opel-Fahrer passierte die Engstelle und der Beamte musste zur Seite ausweichen, um nicht von dem Wagen touchiert zu werden.

Eine der beiden Streifenwagenbesatzungen nahm daraufhin die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Der 36 Jahre alte Opel-Fahrer konnte schließlich in der Backnanger Straße in Affalterbach angetroffen werden. Der Fahrer hatte am Fahrbahnrand geparkt und war aus dem Auto ausgestiegen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten Polizisten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der 36-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinwirkung rechnen.