Ein 13-jähriges Mädchen wurde am Freitag gegen 18 Uhr in einer S-Bahn der Linie S 4 von Ludwigsburg nach Backnang von einem Mann belästigt. Wie die Polizei berichtet, sei der Unbekannte am Bahnhof Marbach eingestiegen und habe neben dem Mädchen Platz genommen. Auf der Fahrt öffnete der Mann den Reißverschluss seiner Hose und entblößte seinen erigierten Penis, den er auch mit der Hand berührt haben soll.

Die 13-Jährige stand daraufhin auf, rannte weg und begab sich, nachdem sie ausgestiegen war, in das Bahnhofgebäude in Backnang. Der Tatverdächtige sei ihr im Zug zunächst hinterhergelaufen und ebenfalls in Backnang ausgestiegen. Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: Etwa 1,70 Meter groß, zwischen 35 bis 40 Jahre alt, dunkelbraune kurze Haare, leicht gebräunter Teint, dunkelblaue Jeans und schwarze Turnschuhe. Vermutlich hatte er eine dunkle Jacke an und trug zwei große weiße Taschen bei sich.

Fahrgäste, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter 073 61/58 00 mit der Kriminalpolizei in Waiblingen in Verbindung setzen.