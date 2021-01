1 Das Seil war quer über den Weg gespannt. Foto: Polizeipräsidium Mannheim

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Wochenende an einer Mountainbike-Strecke in Weinheim ereignet hat. Unbekannte hatten ein Nylonseil über den Fahrweg gespannt, Spaziergänger entdeckten die gefährliche Falle.

Weinheim - Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen an einer ausgewiesenen Mountainbike-Strecke in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ein Nylonseil über den Fahrweg gespannt. Glücklicherweise entdeckten Spaziergänger das Seil und entfernten es. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, hatten Zeugen während eines Spaziergangs am Samstagmittag das Seil entdeckt, das quer über dem Fahrweg der Strecke neben dem Erlenbach zwischen Gorxheimertal und dem Ortsteil Ritschweier gespannt war.

Das Seil war am Ende der steilen Abfahrt von Oberkunzenbach kommend an den Geländern fest verknotet. Die Zeugen zerschnitten und entfernten das Seil, bevor sie die Polizei riefen, die nun nach weiteren Zeugen sucht. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.