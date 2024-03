Im Ludwigsburger Marstall-Center hat am Freitagabend hat ein Hund eine Frau gebissen. Nach den Besitzern und Zeugen des Vorfalls wird gesucht.

Die 35-jährige Frau befand sich laut Polizeiangaben am Freitag, 1. März, gegen 18.40 Uhr im Erdgeschoss des Einkaufszentrums, als sie von ein einem kleinen weißen Hund in die Wade gebissen wurde. Durch den Biss sei die Frau leicht verletzt und ihre Hose beschädigt worden. Als sie die noch unbekannten Hundebesitzer ansprach, sei sie von diesen beleidigt worden. Daraufhin seien diese weitergelaufen in Richtung einer Rolltreppe, die in das Obergeschoss des Einkaufszentrums führt.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Frau, die den weißen Hund an einer Leine geführt hat, wird als korpulent beschrieben. Sie hatte glatte dunkle Haare, war dunkel gekleidet und hatte eine größere dunkle Umhängetasche mit buntem Aufdruck dabei. Der Mann, der sie begleitet hat, trug eine beigefarbene Hose, einen dunklen Steppmantel sowie eine helle Schildmütze.

Zeugen des Vorfalls sollen sich per Telefon (0 71 41 / 18-5800) oder E-Mail (ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de) mit der Polizeihundeführerstaffel Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.