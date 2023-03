1 Als die Polizei an der Gaststätte eintrifft, flüchten mehrere Personen zu Fuß. (Symbolbild) Foto: /Phillip Weingand

In Ebersbach an der Fils kommt es am Samstag zu Handgreiflichkeiten vor einer Gaststätte. Nach dem mehrere Personen eine Gruppe beleidigen, eskaliert die Situation.









Nach einem Streit sind am Samstag in Ebersbach an der Fils im Kreis Göppingen mehrere Männer aufeinander losgegangen. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 21.10 Uhr zu Streitigkeiten vor einer Gaststätte in der Ebersbacher Innenstadt. Dort feierte eine Gruppe in einem Lokal. Ein Teil der Gruppe hielt sich vor dem Gebäude auf, um frische Luft zu schnappen.

Dabei sei die Gruppe wohl von mehreren Personen angesprochen und auch beleidigt worden. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die rückte gleich mit mehreren Streifen an. Als die Polizei am Lokal eintraf, flüchteten mehrere Personen zu Fuß, einige schlugen noch aufeinander ein. Die Beamten trennten vier Beteiligte im Alter von 15 bis 34 Jahren und stellten die Personalien fest.

Streitursache unklar

Der Polizeiposten Ebersbach (Tel. 07163/10030) hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, was genau passiert ist sowie wer in welcher Form an der Auseinandersetzung beteiligt war.

Bei der Auseinandersetzung wurden mehrere Personen verletzt. Eine medizinische Untersuchung durch den vor Ort anwesenden Rettungsdienst lehnten die Verletzten jedoch ab. Auch gegenüber der Polizei machten sie keine Angaben, wie es zu der Handgreiflichkeit gekommen war.