1 Bei Tamm ist Samstagabend ein Jaguar aus einer Kurve geflogen. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Jaguar und einem Mercedes im Kreis Ludwigsburg treffen auch mehrere Unbeteiligte ein. Die Polizei muss durchgreifen.















Nach einem Unfall haben drei Männer in Tamm (Kreis Ludwigsburg) Polizisten angegriffen. Das Trio wurde in Handschellen gelegt, kam kurz darauf aber wieder auf freien Fuß. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 24-Jähriger am Samstagabend gegen 23.10 Uhr auf der B 27 an der Abzweigung nach Tamm die Kontrolle über seinen Jaguar verloren. Der Sportwagen schleuderte über eine Verkehrsinsel und streifte das Heck eines Mercedes, der an einer Ampel wartete. Die 31-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25 000 Euro.

Vom Rettungsdienst versorgt

Während der Jaguar nicht mehr weiterwollte und später abgeschleppt wurde, parkten zwei Bekannte des 24-Jährigen, mit denen er in einer Kolonne gefahren war, ihre Autos auf einem nahe gelegenen Parkplatz und kamen dann zu Fuß zurück. Zudem trafen weitere Personen – darunter auch die Eltern des Unfallverursachers – an der Landstraße ein. Offenbar war der 26-Jährige BMW-Fahrer, der vor dem Jaguar gefahren war, nicht mit dem Vorgehen der Polizei einverstanden. Gemeinsam mit dem 24-Jährigen sowie dessen Vater ging er auf die Beamten los. Der 24-Jährige wurde nach der Auseinandersetzung vom Rettungsdienst behandelt.