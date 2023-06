1 Die Letzte Generation hat in einem Luxushotel auf Sylt Farbe versprüht. Foto: dpa/Christoph Soeder

Anhänger der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben in Anspielung auf den Smog in New York in der Bar eines Luxushotels auf der Insel Sylt orangene Farbe versprüht. „Wir markieren Orte und Symbole maßlosen Überkonsums“, erklärte der Aktivist Hendrik Frey laut einer am Donnerstag verbreiteten Pressemitteilung.