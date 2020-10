1 Mit dem Atemalkoholtest wollte es nicht so recht klappen, dann flippte die 26-Jährige total aus. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Die Polizei kontrolliert am Sonntagmorgen eine 26-jährige Autofahrerin auf der A831 bei Stuttgart. Als ein Atemalkoholtest nicht funktioniert, wollen die Beamten die Frau zur Blutabnahme mit aufs Revier nehmen. Die Betrunkene rastet daraufhin komplett aus.

Stuttgart - Eine 26 Jahre alte, betrunkene Smart-Fahrerin ist während einer Polizeikontrolle am frühen Sonntagmorgen auf der A831 bei Stuttgart total ausgerastet. Auch auf dem Weg zur Verkehrspolizeiinspektion sowie im Revier ließ sich die junge Frau nicht beruhigen.

Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Beamten die Smart-Fahrerin gegen 5.40 Uhr. Schon bei der ersten Kontaktaufnahme stellten sie fest, dass die 26-Jährige stark nach Alkohol roch. Einen angebotenen Atemalkoholtest konnte sie jedoch nicht durchführen. Daraufhin teilten ihr die Polizisten mit, dass sie sich einer Blutentnahme unterziehen müsste, womit sich die Frau allerdings gar nicht einverstanden zeigte. Ihre Stimmungslage schwenkte demzufolge von ruhig zu aggressiv und unkooperativ um.

Plexiglasscheibe trifft Ärztin am Kopf

Die 26-Jährige begann, die Polizisten anzuschreien und zu beleidigen. Als die Beamten ihre Handtasche untersuchen wollten, versuchte sie dies vehement zu verhindern. Der Grund hierfür fand sich dann auch schnell, denn eine Polizistin entdeckte Marihuana im Inneren. Darüber hinaus wehrte sich die Betrunkene gegen jegliche polizeiliche Maßnahme. Da sie freiwillig nicht in einen Streifenwagen einsteigen wollte, um sie zur Verkehrspolizeiinspektion bringen, musste sie schließlich zu Boden gebracht und ihr Handschellen angelegt werden. Dabei schlug und trat sie um sich.

Auch der Transport im Streifenwagen wurde zu einer wahren Herkulesaufgabe für die Polizisten, denn die Frau wollte sich nicht setzten, sondern sie versteifte ihren Körper komplett. Am Revier angekommen, musste die Frau ins Dienstgebäude getragen werden, da sie nicht gehen wollte. Im Anschluss beruhigte sie sich zunächst, als die Ärztin eintraf, war es mit der Ruhe allerdings schnell vorbei. Die junge Frau schrie die Ärztin an und schlug gegen eine Plexiglasabtrennung, die auf einem Schreibtisch stand. Diese traf die Ärztin am Kopf. Im Zuge dessen musste die Frau erneut zu Boden gebracht werden. Nachdem die Blutentnahme durchgeführt war, wurde die Frau mit richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Auch in der Gewahrsamseinrichtung beruhigte sich die 26-Jährige zunächst nicht, sondern randalierte weiter. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

