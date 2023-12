Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Mehrere Personen prügelten den Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof bewusstlos. (Symbolbild) Foto: IMAGO/photosteinmaurer.com/IMAGO/TOBIAS STEINMAURER

Ein Unbekannter gerät mit mehreren ebenfalls Unbekannten am Stuttgarter Hauptbahnhof in Streit – mit fatalen Folgen. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Ein bislang unbekannter Mann ist am frühen Sonntagmorgen am Tiefbahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs in Stuttgart-Mitte von mehreren ebenfalls unbekannten Personen bewusstlos geprügelt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.