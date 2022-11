Vorfall am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Ein Unbekannter betritt am Dienstagmorgen den Informations- und Servicepoint der Deutschen Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof und verlangt eine Entschädigung. Als die Mitarbeiterin dies zurückweist, eskaliert die Situation. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte mit dem Tode bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, betrat der Unbekannte gegen 9.40 Uhr den Informations- und Servicepoint der Deutschen Bahn am Bahnsteig 1 und verlangte von der Mitarbeiterin eine finanzielle Entschädigung, weil er offenbar zuvor einen Fahrtausschluss für einen Zug der Deutschen Bahn erhalten hatte. Als die Mitarbeiterin seine Forderung zurückwies, soll der Mann sie mit dem Tode bedroht haben.

Der Täter, bei dem es sich um einen schlanken Mann mit leicht grauen Haaren im Alter von 50 bis 60 Jahren handeln soll, verließ daraufhin den Servicepoint. Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung aufgenommen. Zeugen – vor allem eine junge Frau mit einer weißen Jacke und schwarzen Haaren, die die Tat beobachtet haben soll – werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/870350 bei der Polizei zu melden.