Ein Mann greift am Stuttgarter Hauptbahnhof in die Tasche einer Reisenden und stiehlt ihren Geldbeutel. Als die Frau zu schreien beginnt, greift ein Unbekannter ein und stellt den mutmaßlichen Täter. Diesen Unbekannten sucht die Polizei nun.









Ein 28 Jahre alter Mann soll am Samstagmorgen am Stuttgarter Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte den Geldbeutel einer 54-jährigen Reisenden gestohlen haben. Doch der mutmaßliche Taschendieb hatte nicht mit einem Unbekannten gerechnet, der den 28-Jährigen stellte. Diesen Helfer sucht die Bundespolizei nun.