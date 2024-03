1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Weil er offenbar zu laut Musik hörte, geriet ein 32-Jähriger mit einem 57 Jahre alten Mann am Stuttgarter Hauptbahnhof in Streit. Polizisten können zunächst schlichten, doch der 32-Jährige lässt nicht locker – die Situation eskaliert.











Ein 32 Jahre alter Mann soll am Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte einen 57-Jährigen unter anderem mit einer Glasflasche attackiert und ihn danach verfolgt haben. Vorausgegangen war wohl ein Streit über die zu laute Musik des Jüngeren. Polizeibeamte konnten den betrunkenen 32-Jährigen vorläufig festnehmen, das Opfer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.