Ein 25-Jähriger hat am Donnerstagabend die Polizei und die Bahn-Security auf Trab gehalten. Der Mann drang zunächst in Räumlichkeiten der Bahn ein und schlug dann um sich.















Ein 25-Jähriger ist am Donnerstagabend am Stuttgarter Hauptbahnhof unerlaubt in Räumlichkeiten der Deutschen Bahn eingedrungen. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter entdeckt, dem er daraufhin mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach kam ein Mitarbeiter der DB-Sicherheit zur Hilfe und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Motiv für Tat unklar

Bei dem mutmaßlichen Schläger wurde auch Diebesgut gefunden, welches aus den Räumen der Bahn stammte. Das Motiv für die Tat war unklar. Der 25-Jährige müsse nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, des Diebstahls und Hausfriedensbruchs rechnen.