Ein 20-Jähriger schlägt am Stuttgarter Hauptbahnhof zwei Reisende mit einem Gürtel und verletzt sie zusätzlich mit einem Kopfstoß. Das Ergebnis eines Alkoholtests ist eindeutig.















Stuttgart - Ein 20-Jähriger hat am gestrigen Sonntagmorgen am Stuttgarter Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte zwei Reisende mit einem Gürtel und einem Kopfstoß angegriffen und dadurch verletzt.

Bisherigen Informationen der Polizei zufolge soll der Mann gegen 05:45 Uhr am Bahnsteig 12 des Hauptbahnhofes mit mehreren Reisenden in eine verbale Streitigkeit geraten sein. In deren Verlauf soll der alkoholisierte 20-Jährige schließlich zuerst einen 23-Jährigen mit einem Kopfstoß verletzt und anschließend einen 29-Jährigen mit seinem Gürtel geschlagen haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den in Geislingen wohnhaften Tatverdächtigen noch am Bahnsteig an und nahmen ihn vorläufig fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille.

Die beiden Geschädigten wurden durch den Angriff an den Armen und Beinen leicht verletzt, benötigten jedoch keine medizinische Hilfe. Gegen den 20-Jährigen ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung.