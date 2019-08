5 Am Schillerplatz in Stuttgart ist ein Gabelstapler umgekippt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Am Schillerplatz kippt am Samstagvormittag ein Gabelstapler, der einen Toilettencontainer geladen hat, zur Seite – eine brenzlige Situation. Die Feuerwehr versucht, das Gefährt wieder aufzurichten.

Stuttgart-Mitte - Bei Aufbauarbeiten für das Weindorf in Stuttgart ist es am Samstagvormittag am Schillerplatz in Stuttgart-Mitte zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Gegen 11.15 Uhr kippte nach Angabe der Polizei ein Gabelstapler zur Seite, der einen großen Toilettencontainer geladen hatte.

Wie auf den Bildern zu erkennen ist, verhinderte ein am Boden stehender Container, dass das Fahrzeug komplett umkippte und die Ladung so zu Boden fiel. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei sperrte den Bereich vollständig ab.

Derzeit (Stand 14.45 Uhr) ist die Feuerwehr und Experten vor Ort, die versuchen, den Gabelstapler samt Ladung mit Hilfe eines Krans wieder aufzustellen. Wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte, steht bislang noch nicht genau fest.

