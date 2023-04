1 Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein BMW-Fahrer ist zu schnell unterwegs und gerät auf die Gegenfahrbahn. Zwei Radfahrer können nur mit Mühe ausweichen.









Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Ostermontag in Korntal-Münchingen ereignet hat. Eine 38-Jährige und ihr sechs Jahre alter Sohn fuhren gegen 10.30 Uhr mit Fahrrädern auf der Straße „Am Lotterberg“ vom „Grünen Heiner“ in Richtung Korntal-Münchingen. In einer engen Kurve wollten sie nach links in einen Feldweg abbiegen. Noch bevor sie sich dafür in Richtung Fahrbahnmitte einordneten, kam ihnen ein dunkler BMW Mini mit Leonberger Kennzeichen (LEO-) entgegen.

Wie die Radfahrer berichten, war der Fahrer des BMW wohl mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die 38-Jährige und ihr Sohn konnten eine Kollision nach eigener Aussage nur verhindern, indem sie eine gefährliche Bremsung und ein Ausweichmanöver einleiteten. Der Unbekannte fuhr weiter in Richtung „Grüner Heiner“.

Die Polizei vermutet, dass er durch seine Fahrweise noch weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben könnte. Hinweise zum Fahrer oder weiteren Vorfällen nimmt die Polizei unter Telefon 0 71 56 / 4 35 20 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.