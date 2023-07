Vorfall am Ballermann

1 Am Ballermann sind deutsche Touristen brutal angegriffen worden. Foto: dpa/Clara Margais

Mehrere Fußballer eines Vereins aus dem Schwarzwald werden am Ballermann von Türstehern brutal attackiert. Nun ermittelt die Polizei gegen die Schläger.









Nach einem mutmaßlichen Angriff auf mehrere deutsche Touristen hat die Polizei auf Mallorca Ermittlungen gegen Türsteher eines bekannten Biergartens am Ballermann aufgenommen. Grundlage der Ermittlungen sei ein Video, das am Montag von der „Mallorca Zeitung“ (MZ) veröffentlicht worden sei, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch dem Regionalblatt. Eine Anzeige liege jedoch nicht vor, hieß es. Die zuständigen Behörden der spanischen Urlaubsinsel bestätigten auf Anfrage diese Informationen.