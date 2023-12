Vorfall am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen: Unbekannter schießt mit Softair auf Zug

Vorfall am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen

1 Die Polizei sucht neben dem Schützen auch Zeugen sowie den Fahrgast. (Symbolbild) Foto: /U. J. Alexander

Ein Unbekannter hat am Montagabend am Bahnsteig in Bietigheim-Bissingen mit einer Softairwaffe auf einen Fahrgast im Metropolexpress 17a gezielt und abgedrückt.











Link kopiert



Ein Unbekannter hat am Montagabend am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen mit einer Softairwaffe auf den Metropolexpress 17a (MEX) geschossen. Der Zug stand gegen 20 Uhr gerade am Bahnsteig, als ein Mann von außen auf einen Fahrgast im Zug zielte und abdrückte. Der Lokführer selbst hatte dies beobachtet und umgehend die Polizei alarmiert. Der Unbekannte, der mit einem Begleiter unterwegs war, lief jedoch über den Treppenabgang davon.