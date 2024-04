Eine 24-Jährige attackiert am späten Donnerstagabend ihren Sohn am Bahnhof Bietigheim-Bissingen. Als Reisende einschreiten, beleidigt und attackiert die Mutter diese ebenfalls. Der Junge wird leicht verletzt. Die Polizisten schalten das Jugendamt ein.

Eine 24 Jahre alte Frau soll am späten Donnerstagabend am Bahnhof Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ihren sechs Jahre alten Sohn und zwei Reisende attackiert haben.

Der Sohn wurde bei der Attacke leicht verletzt. Er kam kurzfristig bei einer Pflegefamilie unter, die Mutter muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung rechnen.

Frau schlägt Reisenden dreimal ins Gesicht

Wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtet, befand sich die 24-Jährige mit ihrem Sohn gegen 23 Uhr auf Bahnsteig 5/6 und soll ihm plötzlich mit einem mit Wein gefüllten Tetra-Pack auf den Kopf geschlagen haben. Eine 45-jährige Reisende bemerkte dies und stellte die Mutter zur Rede. Darauf soll die 24-Jährige umgehend aggressiv reagiert und der Reisenden gegen die Brust gestoßen haben. Anschließend sei die mit über 1,7 Promille betrunkene Beschuldigte mit ihrem Sohn in die Unterführung gelaufen und habe ihn hinter sich her geschleift, wobei der Sechsjährige verletzt wurde.

In der Unterführung sei die Mutter in einen Streit mit einem weiteren, 29 Jahre alten Reisenden geraten. Laut den bisherigen Ermittlungen verlagerte sich der Streit auf den Bahnsteig 3/4 und anschließend in die Wartehalle. Dabei habe die 24-Jährige den Reisenden mehrfach bedroht und schließlich auch dreimal ins Gesicht geschlagen. Alarmierte Streifen trafen die in Ludwigsburg wohnhafte Mutter noch vor Ort an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Die Einsatzkräfte nahmen ihren leicht verletzten Sohn in Obhut und kontaktierten das Jugendamt. Der Junge kam bei einer Pflegefamilie unter.