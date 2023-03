8 Auf der Kreuzung Röntgenstraße/Alleenstraße gab es am Donnerstagmorgen einen Unfall. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

In der Alleenstraße in Esslingen-Zell kam es am Donnerstagvormittag zu einem Unfall. Offenbar hatte ein 24-Jähriger beim Abbiegen die Vorfahrt einer 64 Jahre alten Frau missachtet. Beide mussten ins Krankenhaus.









An der Einmündung der Röntgenstraße in die Alleenstraße in Esslingen-Zell hat sich am Donnerstagvormittag ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 24-Jähriger in seinem Volvo nach links in die Alleenstraße abbiegen. Dabei missachtete er aber offenbar die Vorfahrt einer von links kommenden 64-Jährigen, die mit ihrem Renault auf der Alleenstraße in Richtung Altbach fuhr.

Während der junge Mann leicht verletzt wurde und ambulant in einer Klinik behandelt wurde, musste die 64-Jährige stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Renault musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 9 000 Euro, die Feuerwehr war mit sechs Leuten im Einsatz.