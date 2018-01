Vorbildlicher Einsatz in Kornwestheim Zeugen gaffen nicht, sondern retten ein Leben

Von bin 16. Januar 2018 - 14:03 Uhr

Mutige Passanten haben das Leben eines 68-Jährigen in Kornwestheim gerettet. Foto: dpa

Ein 68 Jahre alter Mann hat in Kornwestheim einen Herzstillstand im Auto. Doch anstatt zu gaffen ziehen ihn Passanten aus dem Fahrzeug und retten ihm mit einem Defibrillator das Leben.

Kornwestheim - Vorbildliches Verhalten: Ganz im Gegensatz zu anderen Unfälle wie kürzlich im Böblingen sind Passanten nicht im Weg gestanden, sondern haben beherzt geholfen und ein Leben gerettet. Das Ganze hat sich am Montag gegen 14.20 Uhr in der Solitudeallee in Kornwestheim abgespielt. Ein 68 Jahre alter BMW-Fahrer musste aufgrund eines gesundheitlichen Problems sein Fahrzeug anhalten und verlor dann das Bewusstsein.

Zeugen helfen beherzt

Sofort kümmerten sich die Zeugen um den Mann, zogen ihn aus seinem Wagen und legten ihn auf dem Gehweg auf eine Decke. Eine 66-jährige Frau und ein 28 Jahre alter Mann, es war der Mitarbeiter einer Firma, die gegenüber dem Unglücksort liegt, legten dem Mann einen Defibrillator an und begannen dann mit Beatmung und Herzdruckmassage. Gleichzeitig schirmten die restlichen Anwesenden mit Decken den am Boden liegenden Mann vor weiteren neugierigen Blicken ab.

Kurze Zeit später waren Beamte des Polizeireviers Kornwestheim vor Ort. Ein Polizist übernahm die Herzdruckmassage. Kurz darauf trafen auch ein Rettungswagen und ein Notarzt ein. In diesem Moment kehrten bei dem 68-Jährigen die Vitalfunktionen zurück. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht – und überlebte dank des Einsatzes der mutigen Helfer.