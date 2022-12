1 Bruno Labbadia weist den Weg. Der Trainer des VfB Stuttgart bittet nach Weihnachten noch in diesem Jahr zur nächsten Übungseinheit. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart trifft sich nach Weihnachten früher als ursprünglich geplant wieder zum Training. Auch die nächsten Testspiele stehen fest.















Bruno Labbadia gönnt den Spielern des VfB Stuttgart nach Weihnachten nur wenige Tage Ruhe. An diesem Donnerstagnachmittag lässt der Chefcoach des Bundesligisten die Fußballprofis vor dem Fest noch einmal laufen. Die zuletzt angeschlagenen Konstantinos Mavropanos und Josha Vagnoman trainieren dabei weiter individuell. Die nächste Übungseinheit ist dann für den 29. Dezember angesetzt. Ursprünglich sollte das Team erst wieder im neuen Jahr zusammenkommen, doch Labbadia hat den Plan geändert.

Nach vier Trainingstagen in Bad Cannstatt reist der Abstiegskandidat am 2. Januar ins Trainingslager nach Spanien. Für vier Tage länger als unter dem geschassten Pellegrino Matarazzo vorgesehen. Bis 13. Januar trainiert der VfB in Marbella und bestreitet in dieser Zeit zwei Testspiele. Am 8. Januar geht es gegen den FC Sion aus der Schweiz, am 12. Januar gegen das tschechische Team von Sparta Prag. In der Bundesliga geht es für die Stuttgarter am 21. Januar mit dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 weiter.