Nach Meinung von Sportvorstand Jonas Boldt vom Hamburger SV sollte der Fortbestand der Relegation um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga überdacht werden. „Von der Statistik her hat der Erstligist natürlich sehr, sehr viele Vorteile“, sagte der 41-Jährige nach dem 1:0 (1:0)-Sieg der Hanseaten beim SV Sandhausen am letzten Zweitliga-Spieltag am Sonntag. Der HSV kämpft als Tabellendritter nun wie im Vorjahr in der Relegation um den Aufstieg. Gegner ist der 16. der Bundesliga, der VfB Stuttgart.