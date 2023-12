Vor 1. FC Heidenheim gegen SC Freiburg: Fußball-Fans gehen in Heidenheimer Innenstadt aufeinander los

Fußball-Fans gehen in Heidenheimer Innenstadt aufeinander los

1 In Heidenheim prügelten sich Fans des SC Freiburg und des 1. FC Heidenheim. Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Weiland

In der Heidenheimer Innenstadt ist es am späten Mittwochnachmittag zu Auseinandersetzungen zwischen Freiburger und Heidenheimer Fußballfans gekommen.











Vor der Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem SC Freiburg ist es am späten Mittwochnachmittag in der Heidenheimer Innenstadt zu einem Aufeinandertreffen zwischen Fans der beiden Vereine gekommen. Laut Polizei machte sich eine Gruppe aus dem Freiburger Fanlager gegen 17.30 Uhr auf den Weg in die Stadt, als es dort zum Zusammenstoß mit Heidenheimer Fußballfans kam.