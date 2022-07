1 Bei einem Streit vor der SeaSide-Disco am Rande der Veranstaltung „Schlemmen am See“ ist es am Freitag zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Foto: Stefanie Schlecht/Stefanie Schlecht

Bei einer heftigen Auseinandersetzung vor einer Böblinger Disco und am Rande der Veranstaltung „Schlemmen am See“ ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Körperverletzung gekommen.















Vor der „SeaSide“-Diskothek in Böblingen ist es am Freitagabend gegen 23.50 Uhr zu einer schweren Auseinandersetzung mit Körperverletzung gekommen.

Wie die Polizei berichtet, waren mehrere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt. Dabei wurde ein 49-Jähriger mit einer Glasflasche im Halsbereich verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Rande der mehrtägigen Veranstaltung „Schlemmen am See“, bei der zum Tatzeitpunkt mehrere tausend Menschen rund um den Unteren See in Böblinger unterwegs waren.

Vorausgegangen war nach derzeitigen Erkenntnissen ein Streit zwischen zwei Personengruppen, bestehend aus drei bis vier und fünf bis sechs Personen an einer Bushaltestelle am Elbenplatz. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen ihrer Fahndungsmaßnahmen stießen Beamte des Polizeireviers Böblingen auf einige Beteiligte der Auseinandersetzung. Weitere Ermittlungen führten daraufhin zum mutmaßlichen Täter. Es handelt sich bei dem Verdächtigen um einen 23-jährigen Mann. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Böblingen unter Telefon 0800 /110 02 25, zu melden.